Gegenstände auf der Autobahn: Was tun?

Auf der Autobahn wird "alles Mögliche, was es gibt und was es nicht gibt" verloren, sagt Franz Geigenberger, Leiter der ASP Wörth. Kennzeichen, Reifen, Spanngurte, Bretter, Leitern: Alles, was an Fahrzeugen und Anhängern dran ist, kann sich selbstständig machen.