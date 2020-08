München - Manni Wagner und Hans Rebele, die beiden Meister-Löwen von 1966, waren dabei, als 500 Löwen-Fans und Untergiesinger 2012 am Hans-Mielich-Platz eine Stele zum 100-jährigen Jubiläum des Stadions enthüllten. "Heimat ist, wo das Herz wehtut", steht darauf, eine Hommage an den geliebten Ort, an dem 2012 ja nur Amateur-Fußball vor ein paar hundert Fans stattfand, Sechzigs Profis kickten draußen in der Arena.