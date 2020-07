Doch nicht immer sind die Bautätigkeiten noch aktuell, sagt zumindest die CSU im Rathaus, die Absperrungen aber bleiben bestehen. "In München existiert eine Vielzahl an Baustellenabsicherungen, die trotz fehlender oder beendeter Bautätigkeit nicht abgebaut werden", schreibt die Fraktion in einem Antrag an OB Dieter Reiter (SPD). "Mit coronabedingten Verzögerungen kann dies nicht erklärt werden. Unbenutzte Baustellenabsicherungen fanden sich auch schon vor Corona", so Antragssteller Andreas Babor.