München - Zum Teil wadlhoch steht mittlerweile das Grundwasser, das in mehr als 50 Keller an der Genter Straße und der Osterwaldstraße in Schwabing eingelaufen ist. Die CSU-Fraktion und die Fraktion SPD/Volt hatten in zwei Anträgen unabhängig voneinander gefordert, dass dem Problem auf den Grund gegangen werden soll.