München - Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" plant der US-Großkonzern Apple, nach 2021 rund 1.500 Beschäftigte in München zu installieren. Das Büro soll im neu erbauten Bürogebäude "Karl" an der Karlstraße liegen, das derzeit auf dem ehemaligen Mahag-Gelände gebaut wird. Eine offizielle Bestätigung des Konzerns steht derzeit noch aus. Bestätigt wurde gegenüber der "SZ" allerdings vom Eigentümer des "Karl", dass die gesamte 30.000 Quadratmeter umfassende Geschäftsfläche an einen einzigen gewerblichen Mieter vergeben worden sei.