Im Juli setzten Unbekannte am Theodor-Heuss-Platz einen Mobilfunkmast in Brand. Im Mai eine Sendeanlage auf dem Gelände des Bayerischen Rundfunks in Freimann. Ein weiterer Mobilfunkmast wurde im Perlacher Forst angezündet. Auch Signalanlagen der Bahn und in der Erde verlegte Datenkabel von Firmen wurden angezündet.