Aber: Es war eben nur ein Single, kein Double, kein Triple. Real Madrid kegelte die Münchner mit viel Glück aus der Champions League, sicherte sich am Ende den dritten Königsklassen-Titel in Serie und Eintracht Frankfurt störte die festeingeplante Double-Party in Berlin. Und so motzte Uli Hoeneß: "Auf die Dauer ist ein Titel schon ein bisschen wenig." 2019 könnte es sein, dass man heilfroh wäre, (wenigstens) die Schale zu holen.