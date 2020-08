Highlights der finalen Show "Promi Big Brother": Werner Hansch verlässt das Märchenland als Sieger

Der Favorit setzt sich durch und stellt Rekord auf

Dann wurde die letzte Seite des Märchenbuches zugeklappt. "Viele sehen nur die Schale, aber jetzt weiß jeder, dass ich das Herz am richtigen Fleck habe", verabschiedete sich am Ende Mischa Mayer als Zweitplatzierter. Am Ende wartete der Sieg auf den Favoriten der Staffel: Werner Hansch, der unter Tränen das Ergebnis aufnahm. Seine Mitbewohner hatten sich zuvor alle dafür stark gemacht, dass der älteste Kandidat die Staffel gewinnen sollte, da er mit dem Preisgeld von 100.000 Euro seine Schulden nach seiner Spielsucht in den Griff bekommen will.

Der Sieger gab sich am Ende sehr bescheiden. "Ich kann nicht triumphieren, das wäre die falsche Reaktion im Verhältnis zu meiner letzten Lebensphase und deren furchtbaren Folgen. Ich danke allen Zuschauern, die mich hierhergetragen haben. Ihr seid die Paten in eine neue und befreitere Lebensphase." Sein Dank gehe auch an seine Anwälte und seinen Steuerberater, die ihm durch die schwierige Zeit geholfen hätten. "Wenn ihr noch Kraft und Mut habt, macht mit. Auch die Alten können hier gewinnen", riet er am Ende den älteren Zuschauern. Hansch stellte mit seinem Sieg laut Sat.1 einen Rekord auf: Er ist der älteste Gewinner einer Reality-Show weltweit.