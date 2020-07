Tipp 4: Vorsicht vor Phishing-Mails

Gerne versenden Betrüger im Namen von Immobilienportalen sogenannte Phishing-Mails. Diese dienen dazu, persönliche Daten der Kunden von Immobilienportalen abzufischen. In einer E-Mail werden Kunden dazu aufgefordert, sich auf einer täuschend echt aussehenden Seite mit ihren Zugangsdaten einzuloggen. Des Weiteren kann es dadurch dazu kommen, dass Schadsoftware auf dem Rechner installiert wird. In manchen Fällen werden Interessenten auch um eine Kopie ihres Personalausweises gebeten. Betrüger nutzen die so erschlichenen Daten für einen Identitätsdiebstahl und andere unlautere Geschäfte.