Heute wäre er 76 geworden Daniela Katzenberger gedenkt ihres Schwiegervaters Costa Cordalis

Erinnerungen an Cordalis' letzten Geburtstag

Eines der Fotos zeige den Schlagersänger an seinem letzten Geburtstag, erzählt Katzenberger. "Verdammt, du fehlst einfach so! Mit Tränen in den Augen schaue ich auf dieses Bild von deinem letzten Geburtstag...", schreibt sie und berichtet von der Geburtstagsfeier im vergangenen Jahr. "Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zu Liebe ein Stückchen Kuchen gegessen. Und wie gerne hätte ich dir noch ganz oft deinen Grießbrei gemacht, den du so geliebt hast, mit ganz viel Zimt", schwelgt sie in Erinnerungen.