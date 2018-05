Robben schießt den FC Bayern ins Glück

Mario Mandzukic brachte die Bayern damals in der 60. Minute in Führung, Ilkay Gündogan glich sieben Minuten später per Elfmeter aus. Kurz vor Schluss stellten sich die meisten wohl schon auf eine Verlängerung und ein mögliches Elfmeterschießen ein. Doch dann kam Arjen Robben: Nach einem langen Pass von Jérôme Boateng spielte Franck Ribéry mit der Hacke weiter auf den Niederländer, der den Ball schließlich an BVB-Keeper Roman Weidenfeller vorbeispitzelte und die Münchner mit 2:1 in Führung brachte.