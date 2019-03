Diese Agentur zählt zu den erfolgreichsten Europas und betreut nationale und internationale Kunden. Louisa Models ist bekannt für die Entdeckung und Förderung neuer Talente. So wurde beispielsweise 1999 Julia Stegner im Alter von 14 Jahren von Louisa von Minckwitz auf der Wiesn entdeckt und von ihr unter Vertrag genommen. Wer es so weit bringen möchte wie diese Top-Models sollte am Freitag im pep Einkaufscenter Neuperlach vorbeikommen – dem Shoppingparadies mit rund 60 000 Quadratmetern und 135 Geschäften: Münchens größtes Einkaufscenter ist an diesem Wochenende Partner und Schauplatz des Modelcontests der Abendzeitung.