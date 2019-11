Roland Koch: "An Hoeneß kann man sich ein Beispiel nehmen"

Ein Blick auf die Bayern: Uli Hoeneß kandidiert nicht mehr als Präsident. Wie groß ist die Lücke, die das reißt?

Das können die Bayern und mein Freund Edmund Stoiber besser beurteilen. Aber für den deutschen Fußball ist es generell wichtig, dass Figuren da sind, die wichtige Dinge entscheiden können und die Fähigkeit und das Charisma besitzen, Emotionen zu bündeln, auf Ziele auszurichten. Hoeneß gehört zu diesen Figuren. Er hat dem deutschen Fußball einen großen Dienst erwiesen, weil er sich als Persönlichkeit in die Mitte der Sache gestellt hat. Das wird bei ihm immer so bleiben. Es ist auch keineswegs selbstverständlich, dass jemand so souverän seine Nachfolge in Vernunft und Ruhe regelt. Auch in diesem Punkt ist Hoeneß jemand, an dem man sich ein Beispiel nehmen kann. Ich bin gespannt, wie gelassen er von der Seitenlinie auf seine Bayern schauen wird.

Das klingt so, als seien Ihnen Hoeneß und der FC Bayern durchaus sympathisch.

Ich bin Frankfurter. Aber das heißt nicht, dass ich ignorant bin und den Blick verloren hätte auf das, was Hoeneß aufgebaut hat. Wenn Bayern gut spielt, sind die Deutschen auch stolz darauf. So lange wir Frankfurter der Auffassung sind, dass wir Bayern schlagen können und das schon bewiesen haben, sehen wir das Ganze noch gelassener. So lange Niko Kovac, den wir hier sehr schätzen, weil er Unglaubliches geleistet hat, Trainer bei Bayern ist, müssen die Bayern damit leben, dass wir sie ein bisschen für Frankfurt-gesteuert halten. Das ist in Bayern sicher kein Kompliment, aber das macht es uns leichter, den Bayern gelassen entgegenzutreten.

Hatte es Kovac in Frankfurt leichter als in München?

Nicht immer. Es gab auch schwierige Zeiten, speziell die letzte Phase, nachdem er sich für München entschieden hatte. Trainer sind heute vollständig in die Kategorie der Politiker eingeordnet. Sie müssen mit dieser Art eines emotionalen, gehässigen und oft auch unwahren Umgangs leben. Aber das gehört zum Beruf, das weiß Kovac. Er hat einfach einen gefährlichen Job. Es geht darum, Menschen zu einem Team zu fügen und selbst relativ hilflos an der Seite zu stehen. Bisher hat Kovac diese Herausforderung sehr gut gemeistert – sogar beim FC Bayern.

Lesen Sie auch: Javi Martínez spielt gegen Frankfurt!