"Herzlich Willkommen, lieber Genosse" Kein Spaß! Satiriker Jan Böhmermann ist SPD-Mitglied

Satiriker und TV-Star Jan Böhmermann (38) ist in die SPD eingetreten. Das bestätigte auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil (41) am Dienstagmittag via Twitter - und fasste dabei gleich auch das anstehende Arbeitspensum zusammen: "Herzlich Willkommen in der SPD, lieber Genosse Jan Böhmermann - jetzt geht's los! Infostände, Hausbesuche, Bürgergespräche, Plakate kleben. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt an unserer Seite für eine starke Sozialdemokratie kämpfst!", schrieb er.