Allein beim Trinken sollte man es aber nicht belassen. Die Frage: "Was darf’s sein?" lässt einen hier an den Rand der Verzweiflung geraten: Die nahezu unaussprechlichen Kolokithokeftedes, kross gebratene Zucchinipuffer (mit Tsatsiki 7,20 Euro)? Oder doch die zarten Baby-Kalamari (15,20 Euro, mit gemischtem Salat und wahlweise Pommes oder gedünstetem Gemüse)? Hat man sich schließlich durchgerungen, bleibt natürlich die Frage: Wie viele Kugeln schaffe ich heute? Gemeint sind damit keineswegs Einheiten von Schoko, Vanille oder Erdbeere, sondern der heimliche Star: das Tsatsiki. Das wird nämlich in Kugelform gereicht (Portion 3,90 Euro), was dank stichfestem griechischem Joghurt gelingt – und einen jede flüssig-traurige Variante links liegenlässt.