Franca und Julius von Dörnberg zu Hausen aus München (beide 35) haben im Juni 2017 beobachtet, wie ein Einbrecher nachts am Prinzregentenplatz einen Kiosk ausräumte. "Wir sprachen den Mann an und filmten ihn", sagt Franca von Dörnberg zu Hausen. Ihr Mann verfolgte den flüchtenden Täter dann bis zur U-Bahn, mit der dieser entwischte. Weil sie das Video gleich der Polizei schickten, konnte diese den Mann am Hauptbahnhof festnehmen.