Herrlich normal Herzogin Kate: Für Halloween-Kostüme geht es in den Supermarkt

Auch an den Royals geht die Vorfreude auf Halloween nicht spurlos vorbei: Herzogin Kate (37) ging am Donnerstag gemeinsam mit ihren beiden älteren Kindern Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) auf die Suche nach dem passenden Grusel-Outfit für die beiden. Dazu betraten die Royals, sehr zum Staunen der dort anwesenden Mitarbeiter, in Norfolk eine Filiale der Supermarktkette Sainsbury's. Das berichtet die britische Seite "Mirror".