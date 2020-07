Fischen - In einem Weizenfeld bei Fischen (Lkr. Weilheim-Schongau) am südwestlichsten Zipfel des Ammersees ist ein Kornkreis aufgetaucht. Aus der Luft sind die seltsamen Kreise und Formen auf dem Feld an der Straße Richtung Dießen gut zu erkennen. Die Herkunft ist allerdings noch unklar.