Ende Februar gibt es traditionell nur ein Thema bei den deutschen Stars: die Berlinale. Die roten Teppiche rund um den Potsdamer Platz ziehen alles, was Rang und Namen hat, in die Hauptstadt. Auf zahlreichen Empfängen heißt es "Sehen und gesehen werden". Aber auch die Weichen, was in den kommenden Monaten und Jahren in deutschen und internationalen Kinos zu sehen sein wird, werden nicht selten hier gestellt. Berlin, the place to be!