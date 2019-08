Es dürfe nicht sein, dass bei einer dreistelligen Millionen-Förderung das Controlling derart versagt, so die Bundestagsabgeordnete weiter. "Warum sind die Fehlkalkulationen niemandem früher aufgefallen? Die Forschungsministerien in Berlin und München spielen mit Arbeitsplätzen, Steuergeldern und bringen die Wissenschaft in Misskredit", teilte Gohlke in einer exklusiven Stellungnahme für die AZ mit.