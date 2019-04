Gern - Eine 92-Jährige aus Gern hat sich am Mittwoch bei einem Brand verletzt. In der Küche der Rentnerin fing der Kühlschrank aus bisher noch ungeklärter Ursache plötzlich Feuer. Zwei aufmerksame Arbeiter sahen Rauch aus der Wohnung im ersten Obergeschoss kommen und überlegten nicht lange. Gewaltsam verschafften sich die beiden Männer Zugang zur Wohnung, brachten die 92-Jährige in Sicherheit und versuchten, den in Brand geratenen Kühlschrank zu löschen.