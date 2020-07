Auf Instagram meldet sich Anni Perka jetzt mit einem Brief der Polizei zu Wort. Was sich nach Ärger anhört, ist eigentlich eine sehr süße Aktion der Beamten in Niederbayern, denn handschriftlich steht auf dem karierten Blockpapier: "Liebe Familie Loder, zwei eurer Karten haben es leider nicht weit geschafft, haben sich jedoch in den Innenhof der Landshuter Polizei verirrt. In diesem Sinne wünschen wir euch alles Gute zu eurer Hochzeit. Eure Polizei."