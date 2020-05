Dennoch ist die Not vor Ort groß: Die Ausgangsbeschränkungen in Südafrika sind streng, nicht einmal zum Spazierengehen darf man raus. Dazu kommt: Viele sind ohnehin schon arm, haben keinen Job. Wer vorher noch als Tagelöhner gearbeitet hat, ist jetzt in der Krise arbeitslos. Kein Job, kein Geld, kein Essen.

Schon über 4.600 Euro gesammelt

Rund 4.645 Euro hat das Paar schon auf verschiedenen Wegen gesammelt, damit wurden 144 Familien versorgt. Für weitere 24 Familien wurde schon eingekauft und Geld für weitere ist auf dem Weg nach Südafrika, so Schultheiß gestern zur AZ. "Es ist so schön zu hören, wie dankbar die Menschen dafür sind. Mein Freund ist dort jetzt ein Held", sagt die 31-Jährige und lacht. Ihre Kampagne über die Plattform Gofundme soll weiterhin dazu beitragen, dass noch mehr Geld zusammenkommt. Die Mutter ihres Freundes betreibt einen Kindergarten, kennt dadurch viele Familien und weiß, wer bedürftig ist. Schultheiß sagt: "Es gibt noch so viele Familien, die Unterstützung brauchen."

Sie stimmt es nachdenklich, wenn viele hierzulande jetzt über die Einschnitte jammern. "Die Wiesn fällt aus und man weiß nicht, ob man baden gehen kann – aber das tangiert mich alles gar nicht, obwohl ich auch ein riesiger Wiesn-Fan bin. Vielmehr denke ich jetzt an diese Menschen in Südafrika." Sie fügt an: "Ihre Probleme werden wir in Deutschland nie haben. Wir werden immer ein Dach über dem Kopf und immer Essen auf dem Teller haben."

