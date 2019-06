Fans feiern Nacktbild von Wayne Carpendale

Zu dem Bild schreibt Wayne Carpendale: "Was ‘ne Hitze! Schwimmflügel retten Leben." Ob seine Frau Annemarie Carpendale, Moderatorin der ProSieben-Sendung "taff", das Foto geschossen hat? Die Follower zumindest freuen sich darüber. "Toll, als Frau in Deinem Alter weiß man gar nicht welche Problemzone am schlimmsten ist und bei dir weiß man nicht, welche Zone am schönsten ist... Ein guter Geist- ein schöner Körper", schreibt ein Fan zu dem Bild.