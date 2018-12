Dass sich Ex-Pornodarstellerin Sibylle Rauch und Sex-Podcast-Besitzerin Leila Lowfire freizügig ablichten lassen, ist eher unwahrscheinlich. Und auch Ex-"Dahoam is Dahoam"-Star Doreen Dietel ist raus. Sie war bereits im Playboy. Ob sich Sandra Kiriasis, Evelyn Burdecki und Gisele Oppermann nackig machen, das erfahren wir erst in gut drei Wochen. Am 11. Januar startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" ab 21.15 Uhr auf RTL.