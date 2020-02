Heiße Grüße aus dem Bett Heidi Klum: Zum Valentinstag kommt Paltrows "Vagina-Kerze" zum Einsatz

Gwyneth Paltrow hatte mit der Kerze aus ihrem Lifestyle-Shop "Goop" in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Laut Produktbeschreibung entstand die außergewöhnliche Kerze aus einem Scherz zwischen Paltrow und dem Parfümeur Douglas Little. Bei der Erarbeitung neuer Kreationen hätte Paltrow bei einem der Düfte gerufen: "Oh, das riecht wie meine Vagina." Daraus habe sich ein "wunderbarer, unerwarteter, sexy" Duft entwickelt, heißt es bei "Goop". Tatsächlich aber enthält das Produkt Geranie, Bergamotte, Zedernholz und Rosen.