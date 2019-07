Grünwalder-Ausbau: OB Reiter drängt auf schnelle Entscheidung

Schon vor einigen Wochen erklärte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gegenüber der AZ, dass er das Thema so schnell wie möglich politisch entscheiden lassen wolle. Nun wird die Machbarkeitsstudie des renommierten Büros Albert Speer also bei der letzten Stadtratssitzung vor der Sommerpause am 24. Juli behandelt. Dort könnte dann auch eine Entscheidung über einen etwaigen Ausbau fallen.