OB Reiter gab Machbarkeitsstudie in Auftrag

Diese Szenarien lässt OB Dieter Reiter (SPD) gerade in einer Machbarkeitsstudie untersuchen. In Rathaus-Kreisen geht man davon aus, dass intern im April die Ergebnisse vorliegen. Spätestens Ende Juni werden die Antworten öffentlich. Dann wird die Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CSU antworten, das hat sie am Mittwoch mitgeteilt.