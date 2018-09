Kartenverkauf für das Spiel gegen Meppen gestartet

Außerdem startete am Freitag der Kartenverkauf für das Spiel des TSV 1860 München gegen den SV Meppen am 7. Oktober. Ob die Reise zum Tabellenletzten der 3. Liga auch so viele Fans mitmachen wie zuletzt gegen Rostock oder Aalen? Es wäre eine große Unterstützung für Daniel Bierofkas Mannschaft in Niedersachsen.