Sechzig sei mit 17 Zählern in den Spielen der Rückserie Sechster, von daher sei es „ein Spiel auf Augenhöhe“ gegen Meppen, in dem 1860 nicht nur die 0:1-Hinspielpleite reparieren will: "Ich gehe davon aus, dass nach dem Spiel in Würzburg, in dem wir mental nicht auf dem Platz waren, eine Reaktion kommt."