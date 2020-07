Heimliches Jawort in Berkshire Führte Prinz Andrew Prinzessin Beatrice zum Altar?

Prinzessin Beatrice (31) hat ihrem Edoardo Mapelli Mozzi (37) am heutigen Freitag (17. Juli) das Jawort gegeben - heimlich. Der Zeremonie in der All Saints Chapel auf dem Gelände der Royal Lodge im Windsor Great Park sollen unter anderem Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) beigewohnt haben sowie die Eltern der Braut, Sarah Ferguson (60) und Prinz Andrew (60). Letzterer habe an dem Tag eine wichtige Rolle eingenommen, berichtet "The Sun".