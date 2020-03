Haben Bayerns Basketballer noch eine Chane auf die Playoffs?

Um es in der Diktion des Ehrenpräsidenten Uli Hoeneß zu sagen: The trend is gerade nicht der friend der Bayern-Basketballer, zumindest nicht im internationalen Geschäftszweig. Nach 27 Spieltagen haben die Bayern weiterhin acht Siege auf dem Konto und somit nur noch eine theoretische Chance auf die Teilnahme an den Playoffs. Bester Werfer der Partie war mal wieder der ehemalige NBA-Star Greg Monroe mit 18 Punkten. Die 19. Pleite konnte aber auch der US-Amerikaner nicht verhindern, sodass die Bayern in der Tabelle weiterhin auf dem irgendwie peinlichen vorletzten Platz stehen bleiben.