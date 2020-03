München - Die Basketballer des FC Bayern München haben den zweiten Euroleague-Sieg nacheinander verpasst. Im Heimspiel gegen Baskonia Vitoria-Gasteiz schrammte der deutsche Meister an einer Revanche für die 60:93-Niederlage in Spanien vorbei und zog am Mittwochabend beim Wiedersehen mit 71:80 (41:44) den Kürzeren.