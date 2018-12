Heidi Klum und Co. erinnern an ihn Die Stars trauern: Legendärer Friseur Oribe ist gestorben

Jennifer Lopez wird ausführlicher und erinnert sich in ihrem Post zurück an die Zeit, als sie 16 Jahre alt war und die Supermodels im Vogue-Magazin bewunderte, vor allem deren Haare. Bei den Frisuren, die sie besonders gut fand, "wurde immer ein gewisser Oribe genannt". Für ihr erstes Album-Cover begab sie sich dann erstmals selbst in seine Hände.