Heidi Klum schickt Emoji-Herzen Tom und Bill Kaulitz: Zum 30. Geburtstag gab es Regenbogenkuchen

"Was für eine Nacht"

Nachdem Bill ein süßes Kinderbild von sich und seinem Zwillingsbruder geteilt hatte, postet er auch eine Aufnahme der Torte, die die beiden bekommen haben - und die ist eine wahre Schau. Die unterschiedlichen Böden erstrahlen nicht nur in den Farben des Regenborgens, oben thronen auch zwei Figuren von Tom und Bill. Die Bill-Figur hat eine riesige dunkle Mähne, die von Tom trägt Dreadlocks - eine Erinnerung an die Anfangszeiten von Tokio Hotel. "Was für eine Nacht", lautet der kurze Kommentar von Bill dazu.