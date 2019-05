Der 47-Jährige starb noch an der Unglücksstelle, der 68-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein weiterer Beteiligter, ein 75-Jähriger, blieb unverletzt. Der Sachschaden an den beteiltigen Fahrzeugen beträgt rund 26.000 Euro.