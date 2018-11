Toni Kroos könnte gegen die Niederlande starten

Am Freitag erhielt das DFB-Team Zuwachs. Toni Kroos kam nach seiner Auszeit am Teamhotel in Leipzig an, er ist eine Startelf-Option für den Klassiker gegen die Niederländer am Montag. Der Profi von Real Madrid hatte von Bundestrainer Joachim Löw eine Erholungspause für das Länderspiel gegen Russland gewährt bekommen.