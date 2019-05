München - Die Mieten in München gehören zu den höchsten in ganz Deutschland. Aber sind sie vielleicht trotz allem noch gar nicht hoch genug? Um diese Frage geht es auch an diesem Mittwoch (10.30 Uhr) am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Die Haus- und Wohnungsbesitzervereinigung Haus und Grund zieht vor Gericht, weil sie an der Richtigkeit des Münchner Mietspiegels Zweifel hat. Sie will die Stadt zwingen, die Datenbasis für den Spiegel offenzulegen. Haus und Grund geht davon aus, dass die per Mietspiegel berechnete Durchschnittsmiete nicht die Realität widerspiegelt und eigentlich höher ausfallen müsste.