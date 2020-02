Eine Gesundung des Vereins sei unter diesen Umständen unmöglich, womöglich verbaue man sich dadurch sogar die eigene Zukunft. "Was passiert, wenn 1860 plötzlich ans Tor zur Bundesliga anklopft? Will man dann den Fans verkaufen: Sorry, wir können nicht aufsteigen, weil wir kein erstligataugliches Stadion haben? Ich verstehe den Eigensinn dieser Leute nicht", so Ismaik zur PNP.