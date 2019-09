Doch es hätten durchaus noch ein paar Triumphe mehr sein können, besonders in der Champions League – das sagt Robben nun nach dem Ende seiner Laufbahn. "Wir hätten öfter den Titel gewinnen können, waren ganz oft sehr nah dran, haben zwei Finals verloren", erklärt der Niederländer in der "Sport Bild". 2010 unterlagen die Bayern gegen Inter Mailand, zwei Jahre später gab es die bittere Niederlage im "Finale dahoam" in München gegen den FC Chelsea.