Der CSU und ihrem Ministerpräsidenten sowie designierten Vorsitzenden Söder warf die Grünen-Politikerin vor, "mit gespaltener Zunge" zu sprechen. Söder gebe sich jetzt betont europafreundlich, habe aber erst vor einigen Monaten vom "Ende des Multilateralismus" gesprochen.

Die CSU pflege enge Beziehungen zu Ungarns Viktor Orbán und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz und habe mit der landeseigenen "bayerischen Grenzpolizei" ein "Symbol des Nationalismus" neu belebt. Die Einheit müsse wieder abgeschafft wer- den, auch weil es "absurd" sei, wenn die Landespolizei Aufgaben des Bundes übernehme, sagte Schulze.

Aufruf zur Teilnahme an Volksbegehren

Einmal mehr rufen die Grünen die Bürger dazu auf, sich am Volksbegehren "Bienen und Artenvielfalt retten" zu beteiligen und sich in der Frist vom 31. Januar bis zum 13. Februar einzutragen. Die Grünen wollen zudem den Anteil der ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen von derzeit neun auf 20 Prozent im Jahr 2025 und 30 Prozent bis 2030 hinaufschrauben.

Der Streit innerhalb der schwarz-orangen Landeskoalition um Flutpolder an der Donau dürfe nicht in eine "Gutachteritis" ausarten, kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende. Den Freien Wählern warf Hartmann vor, sie dächten immer noch in kleinräumigen lokalen Strukturen statt "Politik für das ganze Land" zu machen. Auch den Grünen seien naturnahe Maßnahmen im Einzugsbereich der Donau und anderer großer Flüsse am wichtigsten, als letztes Mittel gegen katastrophale Fluten könne man aber auf Flutpolder nicht ganz verzichten.

Die 38 Grünen-Landtagsabgeordneten tagen noch bis Freitag in Regensburg unter dem Motto "Ein starkes Europa für eine gute Zukunft".