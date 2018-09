Einen Grund dafür, dass sich der Rekordmeister gestern so schwer tat, hatte der 66-Jährige auch parat: "Man darf nicht vergessen: Am Ende des Spiels waren unsere Spieler doch ziemlich müde" und spielte damit auf die Reisestrapazen der englischen Wochen an. "Wir haben in Lissabon gespielt mit einer langen Reise. Dann hatten wir ein sehr schweres Spiel auf Schalke. Auch da sind die Spieler erst spät heimgekommen." Am Freitag müssen die Münchner bei Hertha BSC Berlin antreten. "Es war uns klar, dass diese zwei Wochen hart werden", sagte Hoeneß.