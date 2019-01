TSV 1860 und Haching hadern mit Dritter Liga

Unter anderem hatten 1860-Präsident Robert und Reisinger und Haching-Boss Manfred "Manni" Schwabl im Interview mit der AZ erklärt, dass ein Drittligist vor allem viel weniger Fernsehgelder erhält. "In der Dritten Liga gibt es unter eine Million Euro. Der Schnitt in der Zweiten Liga liegt ungefähr bei zehn Millionen. Wir reden also von einem Zehntel!", sagte Schwabl seinerzeit. "Das ist ein Systemfehler! Und trotzdem werden in der Dritten Liga hohe Anforderungen an die Klubs gestellt."