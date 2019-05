Dörrie: "Sie will immer alles geben – für jede Rolle. Dafür nimmt sie alles in Kauf." Dörrie schloss mit den Worten: "Hanni, du Wilde, du Großartige, du Schöne – du fehlst mir. Du fehlst uns. Wir feiern dich!"

Schauspieler und Regisseur Florian David Fitz (44) erzählte, wie er ihr – ganz alte Schule – einen Brief geschrieben hatte. Und wie sie auf den Brief, der eigentlich eine Liebeserklärung gewesen sei, reagierte: Sie rief ihn auf dem Festnetz an. Dies war der Startschuss für mehrere gemeinsame Filme: "Ich war zweimal ihr Sohn, zweimal ihr Regisseur und einmal Jesus."

Schöne Anekdote: Fitz bringt die Trauergemeinde zum Lachen

Mit einer Anekdote brachte Fitz die ganze Kirche zum Lachen: Sie saßen zusammen im Auto. "Hanni ist mit 50 im ersten Gang gefahren und hat sich geweigert zu schalten. Sie hat es geschafft, die Kupplung zu schrotten. Aber sie meinte: ,Das lag am Auto!’" Vor Jahren habe sie ihm von ihrer schweren Erkrankung erzählt. Sie habe ergänzt, dass sie bei einem Schamanen gewesen und der Krebs nun nicht mehr nachweisbar sei. "Ich kann jetzt nicht gehen. Ich liebe das Leben so sehr", habe sie damals gesagt. Fitz schloss mit den Worten: "Das Leben hat dich zurückgeliebt!"

Schauspielerin Iris Berben holte in der Kirche nach, was sie zu Elsners Lebzeiten verpasst hatte: "Ich wollte ihr einen Text zum Lesen geben, der mich immer begleitet – meine Lebensformel." So nahm Berben die Trauerfeier "als gute Gelegenheit" und las "Die Einladung" der Schriftstellerin Oriah Mountain Dreamer vor. Nachdem zum Schluss die Sängerin Shary Osman Leonard Cohens "Hallelujah" gesungen hatte, pilgerten noch Dutzende Münchner an Elsners Foto vorbei.

In der Trauergemeinde: Schauspielerin Christiane Paul, Modemacherin Susanne Wiebe, Produzent Oliver Berben mit Frau Katrin, Regisseurin Doris Dörrie und ihr Mann Martin Moszkovicz, Katja Eichinger, Schauspielerin Birgit Bergen, Marie Theres Kroetz-Relin, Produzent Nico Hofmann, Bettina Reitz (HFF München), Irina Wanka, Nina Eichinger, Thomas Friedel, Filmproduzentin Alice Brauner, Birgitt Wolff, Anwalt Matthias Prinz (im Rollstuhl) mit Frau Alexandra von Rehlingen.

