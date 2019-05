AZ: Frau Abele, nur mal angenommen, dass München die Erlaubnis bekäme, selber Medizinhanf anzubauen: Wo sollten die Plantagen denn stehen?

KATHRIN ABELE: Auf einem der städtischen Güter wie in Riem oder Großlappen, am Gut Karlshof in Ismaning oder am Gut Dietersheim in Eching. Ob innerhalb oder außerhalb der Stadtgrenze, müssen dann die Fachleute der Verwaltung entscheiden.