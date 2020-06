Unterhaching - Die Parallelen der beiden Fälle sind nicht zu übersehen: Durch ein aufgeschweißtes Loch in der Rückwand sind Einbrecher am vergangenen Wochenende in den "Expert-Techno-Markt" im Grünwalder Weg in Unterhaching eingestiegen. Ihre Beute: Handys, Laptops und Tablets im Wert von fast 50.000 Euro.