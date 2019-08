Seiler und Speer: Im Dezember 2020 in der Olympiahalle in München

Nächstes Jahr kommen Christopher Seiler und Bernhard Speer dann erneut nach München (nachdem sie im Sommer am Königsplatz rockten): Am 18. Dezember geben sie erstmals ein Konzert in der Münchner Olympiahalle. Für Seiler und Speer eine "ganz ganz große Nummer, auf die wir uns unfassbar freuen".