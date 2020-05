Sexuelle Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung

Als am U-Bahnhof Poccistraße alle Beteiligten ausstiegen, alarmierte eine Zeugin die Polizei. Dort konnten die daraufhin anrückenden Beamten die beiden tatverdächtigen Iraker (20 und 21) festnehmen. Da sich die Männer bei der Anzeigenaufnahme äußerst aggressiv verhielten und zu befürchten war, dass sie am selben Abend noch weitere Straftaten begehen könnten, wurden sie bis zum nächsten Morgen in polizeiliche Gewahrsam genommen. Sie werden wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.