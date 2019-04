Der 36 Jahre alte Oberallgäuer war alleine unterwegs und verlor am Sonntagnachmittag am Burgberger Hörnle den Halt und stürzte hundert Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte. Trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen der Bergwacht Sonthofen starb der Mann im Krankenhaus.