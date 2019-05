Der Freistaat Bayern investiert 160 Millionen Euro in das neue Institutsgebäude für die Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften der TU München. Die 14 zugehörigen hellen und modernen Sporthallen sind auch da für die Freizeitsportler an der Uni und die Hochschul-Angestellten: 125.000 Studierende und 30.000 Uni-Mitarbeiter in München haben theoretisch die Berechtigung, sich bei den Angeboten des "Zentralen Hochschulsports" einzuschreiben. Rund 2.400 Studierende der TU und der LMU machen beim Zentralen Hochschulsport mit – und pro Semester etwa 17.000 Freizeitsportler aller Münchner Hochschulen.